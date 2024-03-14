У Харкові викрили посередницю в оформленні інвалідності в одній з лікарень

З жовтня 2023 по березень 2024 року 43-річна жителька Харкова здійснювала вплив на прийняття рішень лікарями одного з закладів охорони здоровʼя та видачу виписок з медичної картки амбулаторного хворого. Своєю чергою, харківʼянин отримував довідки та виписки про лікування та госпіталізацію.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За свої «послуги» зловмисниця отримала 4 тисячі доларів. Поліцією проведено низку обшуків та вилучено речові докази, які підтверджують протиправну діяльність жінки.

Харків’янка затримана в порядку ст. 208 КПК України. 13 березня їй повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Харкова. Оперативний супровід проводить Служба безпеки України.

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