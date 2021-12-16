В центре города вышли на протест против вырубки деревьев

Сегодня в Харькове прошла эко-акция «Не вырубай будущее». На площади Конституции активисты установили инсталляцию из пеньков. Организатор мероприятия Артем Приходько переоделся в костюм дерева, чтобы привлечь внимание и напомнить людям и власти о проблеме экологии в стране.

Вырубка лесов очень сильно влияет на экологию и с каждым годом все меньше и меньше у нас лесов и деревьев. Это все ведет к тому, что мы скоро останемся с одними пеньками. Воздух и так уже не чистый от количества машин и заводов. Мы хотели показать, что деревья нужно ценить. Люди должны задуматься, что проблема существует и ее нужно решать. Нужно отказываться от вырубки и переходить на более альтернативные способы и методы в производстве.