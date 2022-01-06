В результате пожара без крыши над головой осталась семья с двумя детьми

Сейчас эта комната превратилась в сплошное пепелище, а еще несколько недель назад здесь была детская. Пожар вспыхнул 24 декабря и полностью уничтожил дом, оставив семью с двумя детьми без крыши над головой. Все имущество, которое семья наживала годами полностью сгорело, соседи и небезразличные люди начали помогать погорельцам.

Марина

Посуду, кастрюли, даже нас кормили. Вот самое сложное время, это были первые три дня, когда все было ужасно. Приносили еду.

Сергей, владелец дома, рассказывает: пожар занялся на соседнем дворе, там, где был цех по изготовлению косметологических кушеток. Огонь из горящего помещения начал быстро распространяться и перекинулся на его дом. Сначала мужчина пытался собственными силами потушить масштабный пожар, но попытка оказалась тщетной. Сергей признается: с владелицей соседнего двора они виделись не часто, но иногда возникали проблемы.

Сергей

25 апреля у них вот этим накрытием обрезало наш кабель, она купила кабель, восстановила его. И жена Марина говорила, что уберите поролон, потому что если вспыхнет у вас, то загорится дом. Потому что очень близко находится это складское помещение.

Семья долгое время жила на съемных квартирах, поэтому все это время они мечтали о собственном уголке. В 2013 году им удалось построить дом.

Марина

Это был дом нашей мечты и так как мы его видели и его строили. Потому что действительно это, как сожгли всю жизнь твою.

В день пожара Сергей и Марина планировали уехать по делам, а вот дети должны были остаться дома. Но из-за спущенного колеса супругам пришлось задержаться. Мужчина первым заметил дым и огонь, поэтому забежал в дом и вывел детей на улицу.

Сергей

Вот здесь двуспальная кровать стояла, и он находился вот здесь. А гореть начало вот стой стороны. То есть если бы мы уехали чуть раньше, то он бы не увидел, смотрел телевизор, горела тыльная сторона, поэтому спустится было практически невозможно. Только прыгать с балкона.

Теперь семья вынуждена жить в бане, ведь она единственная уцелела во время этого пожара. Отопления там нет, так что небольшую комнатку, где теперь живет вся семья, приходится обогревать тепловентиляторами. Воду набирают из колодца и греют на электроплите. А дети до сих пор не могут прийти в себя после пожара.

Валерий и Мария

Мы выбегаем садимся в машину, и родители начинают выносить какие-то вещи. Потом приезжает пожарная. Особенно страх был, когда мама начала плакать в машине, у нее очень потекли слезы.

Общаться и помогать погорельцам владелица цеха не спешит. Съемочной группе также не удалось связаться с женщиной. А вот юрист объясняет, что в подобных ситуациях важно не тратить попусту время и сразу брать акт в пожарной службе. В этом документе сотрудники ГСЧС должны указать причины пожара. Далее следует обратиться в полицию и уже они будут выяснять, что именно вызвало пожар.

Роман Чумак, юрист

Безумовно, потрібно оцінити вартість збитків, для цього можна залучити експертів незалежних, які визначать яка вартість відновлюваного ремонту або вартість будинку, якщо будинок згорів вщент.

В администрации Новобаварского района сообщили: о беде людей знают, поэтому планируют помочь погорельцам финансово.