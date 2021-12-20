Вывели спецтехнику: дорожники устраняют последствия снегопада на Харьковщине

В Харьковской области дорожники второй день подряд устраняют последствия снегопада, который прошел 19 декабря. В понедельник на дороги области было выведено 70 единиц специальной техники.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Дорожники убирают мокрый снег с обочины и обрабатывают дороги национального значения противогололедными материалами. На дорогах местами гололедица.

Как отметили в САД, проезд по государственным дорогам области обеспечен.

За сутки на государственных дорогах области работало около 180 единиц спецтехники и более 200 рабочих. Техника работала круглосуточно.

В период непогоды для обеспечения бесперебойного и безопасного проезда по дорогам области было использовано 2595 м3 песчано-солевой смеси, 246 м3 отсево-соляной смеси и 231 т технической соли.

Также дорожники расширяли проезжую часть от снега и убирали мокрый снег с обочин.

По прогнозу синоптиков, начиная с 21 декабря, в Харьковской области произойдет существенное снижение температуры.

21 декабря (вторник). Облачная погода. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9°С -14°С, днем ​​-7°С -12°С.

22 декабря (среда). Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14°С -19°С, днем ​​-9°С -14°С.

23 декабря (четверг). Переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -16°С -21°С, днем ​​-7°С -12°С.