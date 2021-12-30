Защитник и собственник. Чего ожидать от Года Тигра?

Сильные, уверенные в себе и независимые. Это о тиграх. Именно эти животные, по восточному гороскопу, станут символом 2022-го года.

Тигры – собственники, суперхищники и одиночки. Одиночество нарушают только в брачный период – ненадолго.

АНДРЕЙ ГАПЧЕНКО, завотдела науки и мониторинга Фельдман Экопарка

У амурского тигра на загривке есть узор, обозначающий «Император». Ну, собственно, тигр дейстивительно является императором в Азии, потому что находится на вершине екологической пирамиды.

Тигр – защитник. Его вторую половину или тигренка лучше не трогать. За опрометчивость можно поплатиться. Даже жизнью.

ИРИНА ЛИЗЕНКО, зоокипер Фельдман Экопарка

Они ведут себя апатично. Но что касается охраны своей территории и если самка рядом, то это очень агрессивный зверь. Их надо опасаться всех. Есть и ручные. Но, когда они кушают, это совсем не ручной зверь.

Заставить тигра – невозможно. Белый тигр Аббат из экопарка соглашается выполнить трюк только по просьбе зоокиперки Ирины, которая за ним ухаживает и кормит. Заслужить доверие тигров – тяжело и в проявлении чувств хищники – сдержаны.

ИРИНА ЛИЗЕНКО, зоокипер Фельдман Экопарка

Они фырчат, они подходят, дают гладить нос. Они подставляют мордочку, это обязательно. То есть, это сверхдоверие к человеку — доверить свое лицо, то есть морду, и облизать щеку человеку тоже может.

Есть у тигров и врожденные антипатии.

АНДРЕЙ ГАПЧЕНКО, завотдела науки и мониторинга Фельдман Экопарка

У тигров генетическая нелюбовь к собакам. При первой возможности — любое проявление собачьих черт — в том числе у шакала или лисицы, такое животное следует уничтожить — с точки зрения тигра.

Судя по характеру и привычкам хищника, в Год Тигра повезет уверенным в себе и целеустремленным. Не помешает и осмотрительность. Потому что, по словам зоологов, тигры, которые могут добыть даже медведя, оказались беззащитными и уязвимыми перед человеческой жестокостью. Из девяти подвидов тигра, три были уничтожены в начале прошлого столетия.