Американец 30 лет подпирал дверь метеоритом за $100 тысяч (видео)

07 октября 2018 г. 11:50
Источник: УНИАН
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Мужчина 30 тел подпирал свою дверь большим камнем и не знал, что подпирает дверь метеоритом стоимостью $100 тысяч. 

Первой метеорит в камне узнала профессор геологии из Мичиганского университета Мона Сирбеску.

Оказалось, что он состоит из железа и никеля и является одним из крупнейших небесных тел, найденных в штате.

По словам владельца, глыба досталась ему вместе с фермой.

Проверить камень на подлинность он решил, начитавшись историй, как выгодно продают метеориты.

Небесным телом уже заинтересовались музей и институт.

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