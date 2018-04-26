Базальтовая минеральная вата ROCKWOOL: комфорт круглый год
Вата ROCKWOOL зимой защитит ваше жилище от холода, а летом сохранит в помещении приятную прохладу. Этот волокнистый материал создан из габбро и базальта — вулканических горных пород, у которых под воздействием очень высокой температуры (1400 °С) полностью изменилась структура.
Найти вату ROCKWOOL можно на сайте компании Mizol (mizol.ua/mineralnaya-vata-rockwool/), предлагающей экономичные и современные решения в сфере строительства и обустройства дома.
Пять особенностей удивительного материала
Использовать минеральную вату очень выгодно, ведь среди ее особенностей:
Утеплит любую поверхность
Упругость материала позволяет добиться оптимального прилегания к основе и избежать образования щелей: так называемых тепловых мостиков. Благодаря такому свойству базальтовую вату можно использовать на разных поверхностях и под любым углом. Этим материалом утепляют стены, перекрытия, кровли (в том числе, сложные покатые крыши), полы в одноэтажных зданиях.
Поскольку вата ROCKWOOL устойчива к огню и влаге, ее применяют для утепления высокотемпературного оборудования (трубопроводов, печей) и для защиты различных конструкций от воды.
Сегодня энергосбережение становится очень актуальным, желательным параметром любого здания. Дело в том, что владелец дома, построенного с применением энергосберегающих технологий и материалов, в конечном итоге получит ощутимую выгоду в виде низких расходов на отопление.
Приобрести базальтовую вату можно с помощью компании Mizol. На ее сайте достаточно ввести название своего населенного пункта и система тут же выдаст список ближайших к вам торговых точек.