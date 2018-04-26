Базальтовая минеральная вата ROCKWOOL: комфорт круглый год

Вата ROCKWOOL зимой защитит ваше жилище от холода, а летом сохранит в помещении приятную прохладу. Этот волокнистый материал создан из габбро и базальта — вулканических горных пород, у которых под воздействием очень высокой температуры (1400 °С) полностью изменилась структура.

Найти вату ROCKWOOL можно на сайте компании Mizol (mizol.ua/mineralnaya-vata-rockwool/), предлагающей экономичные и современные решения в сфере строительства и обустройства дома.

Пять особенностей удивительного материала

Использовать минеральную вату очень выгодно, ведь среди ее особенностей:

повышенный уровень теплоизоляции. Пластина толщиной всего 10 см так же эффективна, как кирпичная стена, чей аналогичный параметр равен 2 м;

способность поглощать звуки. В волокнистой структуре материала есть воздушные камеры, которые препятствуют распространению шума и вибрации;

огнеупорность. Базальтовая вата не горит даже при 1000 °С. Кроме того, она способна сдержать огонь извне;

длительный срок службы. Материал может служить до ста лет, не изменяя своей формы и не теряя основных свойств;

безопасность. Вата ROCKWOOL не выделяет вредных для здоровья веществ, поскольку изготовлена из натурального сырья. Материал получил специальный экознак, который дают продукции, разрешенной к использованию в детских помещениях.

Утеплит любую поверхность

Упругость материала позволяет добиться оптимального прилегания к основе и избежать образования щелей: так называемых тепловых мостиков. Благодаря такому свойству базальтовую вату можно использовать на разных поверхностях и под любым углом. Этим материалом утепляют стены, перекрытия, кровли (в том числе, сложные покатые крыши), полы в одноэтажных зданиях.

Поскольку вата ROCKWOOL устойчива к огню и влаге, ее применяют для утепления высокотемпературного оборудования (трубопроводов, печей) и для защиты различных конструкций от воды.

Сегодня энергосбережение становится очень актуальным, желательным параметром любого здания. Дело в том, что владелец дома, построенного с применением энергосберегающих технологий и материалов, в конечном итоге получит ощутимую выгоду в виде низких расходов на отопление.

Приобрести базальтовую вату можно с помощью компании Mizol. На ее сайте достаточно ввести название своего населенного пункта и система тут же выдаст список ближайших к вам торговых точек.