Благотворительный фонд «Плариум» помог семье Понедельник из Харькова

Когда Вадим Понедельник был совсем маленьким, врачи обнаружили у него неизлечимое нарушение слуха. С ним мальчик мог учиться только в интернате для плохо слышащих детей. Но теперь, со специальным слуховым аппаратом, он, как его брат-близнец и другие сверстники, будет ходить в обычную школу.

В 2008 году в семье Александра и Татьяны Понедельник случилось радостное и долгожданное событие – родились близнецы Вадим и Данил. Появились они немного раньше запланированного времени, поэтому врачи называли их «хрустальными» детьми и рекомендовали родителям беречь здоровье мальчишек с особой тщательностью.

К сожалению, Вадима уберечь от вируса не удалось. Воспаление легких в 2009 году, бронхит в 2010 году... длительное лечение всех болезней с использованием сильных антибиотиков не прошло бесследно. «Однажды - это было в 2012 году, - когда мои мальчики смотрели мультфильмы, Вадимчик подошел вплотную к телевизору, потом приложил к нему ушко и сказал мне: “Мама, я ничего не слышу” - рассказывает Татьяна.

После многочисленных обследований в специализированных центрах Харькова, Полтавы и Киева малышу поставили диагноз «сенсоневральная двусторонняя тугоухость первой степени».

С тех пор слуховые аппараты стали неотъемлемой частью жизни Вадима. Родители очень переживали по поводу обучения в школе – категорически не хотели разлучать братьев и отдавать одного из них в специализированную школу. По мере роста ребенка, появлялась необходимость и в смене слуховых аппаратов – такая болезнь, к сожалению, пока неизлечима. Современные качественные слуховые аппараты только замедляют ее развитие и корректируют течение. Да и не все учителя в школе соглашаются по несколько раз повторять информацию для одного ученика.

В этом году вопрос стал радикально - либо переводить Вадима в специализированную школу для плохо слышащих, либо покупать слуховые аппараты со специальным устройством для усиления голоса учителя. Если объяснить простыми словами, то слуховые аппараты должны быть снабжены приемником сигнала, а миниатюрный микрофон-«петличка», который подает сигнал на наушники, крепится прямо к одежде учителя. Семья не могла себе позволить такой специализированный и дорогостоящий комплект и они вынуждены были обратиться в благотворительный фонд «Плариум» за помощью.

«Когда мы узнали историю этой семьи, познакомились с ребятами, пообщались с лечащим врачом, твердо решили сделать всё возможное, чтобы ребенок продолжил учиться в обычной школе и вырос полноценным членом общества. Никого же не смущают дети, которые носят очки – так почему слуховой аппарат должен быть препятствием нормальному развитию и обучению ребенка?» - комментируют ситуацию сотрудники благотворительного фонда.

В настоящее время необходимое оборудование приобретено и передано родителям Вадима.



Благотворительный фонд «Плариум» - организация основанная в 2014 году, которая занимается реализацией благотворительных программ. Приоритетное направление деятельности фонда - помощь детям. Основным донором благотворительного фонда является компания «Плариум Юкрейн».