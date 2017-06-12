Цена экзамена. Сотрудники харьковского ВУЗа погорели на взятке

Прокуратура Харьковской области совместно с УЗЭ в области ДЗЭ НПУ разоблачили двух должностных лиц одного из высших учебных заведений Харьковщины при получении взятки, сообщили в пресс-службы прокуратуры области.

Как рассказал заместитель начальника управления прокуратуры области Денис Маслий, по предварительным данным начальник отдела и главный специалист академии требовали и получили от студента 3 тыс. грн. за успешную сдачу им экзаменов и перевода его на следующий учебный курс.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и задержания в порядке ст. 208 УПК Украины.

Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

Во время обыска изъяты еще 21 тыс. грн., которые были разложены различными суммами по конвертам. Сейчас следователи уточняют их происхождения.

Первоочередные следственные действия продолжаются.