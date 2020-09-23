Diesel - итальянское качество и полная свобода стиля®

Diesel - бренд, который заслужил внимание благодаря своему исключительному подходу к свободе творчества. Оригинальный стиль, не имеющий аналогов.

Diesel - почему стоит обратить внимание

Главный рецепт успеха для моды - никогда не останавливаться на достигнутом, ведь фэшн-индустрия постоянно меняется и не терпит коммерческого консерватизма. Особенно это стало заметным после широкого распространения социальных сетей, когда даже обычный человек смог посредством простых инструментов сделать своё мнение действительно авторитетным, и требующим внимания со стороны самых крупных концернов. И пока остальные боролись за место под солнцем, Ренцо Россо удалось создать практически идеальную структуру, которая бы создавала новых гениев в рамках культуры бренда, при этом не ограничивая их творческие порывы.

Еще в 15 лет он начал шить первые модели джинсов и продавать их за несколько долларов своим друзьям и знакомым. А после окончания колледжа он устроился в крупную компанию по производству одежды Moltex. Обзаведшись стартовым капиталом Ренцо выкупает контрольный пакет акций и начинает глобальную перестройку. Так появляется один из самых успешных брендов не только для Италии, но и в принципе для всей европейской фэшн-индустрии - Diesel.

Главным секретом его успеха стала полная свобода для дизайнеров и креативщиков практически на любом уровне корпоративной иерархии. Даже название было выбрано не случайно. В период глобального индустриального спада и нефтяного кризиса дешевый и универсальный дизель стал спасательным кругом для промышленности. Так и бренд с самого начала дарил новое дыхание дениму своими яркими экспериментами и особенным взглядом на привычную и практичную одежду.

За Россо закреплено много изобретений, в том числе всем известный кармашек для мелочи, особый метод стирки для достижения эффекта потертости, и особенно успешный симбиоз брюк и спортивных штанов для универсального применения. Но, в первую очередь, это продукция с действительно долгим сроком службы благодаря постоянному контролю качества материалов, работы и вниманию к деталям. Достойный называться исконно итальянским бренд объединил в себе лучшие черты товаров исключительного качества и прогрессивных взглядов на каноны завтрашнего дня, с каждой новой коллекцией расширяя свой потенциал и круг поклонников. Другой особенностью стали провокационные маркетинговые компании, которые имели абсолютно разный отклик от обожания до ненависти, но только не безразличие.

Приобрести оригинальные модели Diesel из последних поступлений вы можете, посетив один из крупнейших мультибрендовых интернет-магазинов MD Fashion.