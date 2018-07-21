Экс-короля Испании заподозрили в коррупции

Суд в Испании инициировал расследование по делу о коррупции, в котором фигурирует король Хуан Карлос I, занимавший престол с 1975 по 2014 год.

Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя суда в Мадриде.

Вещественными доказательствами в этом деле являются аудиозаписи предполагаемого разговора между бывшим офицером полиции Жозе Мануэлем Вильярехо, еще одним мужчиной, а также женщиной, близко знакомой с экс-королем. На записях она обвиняет Хуана Карлоса I в коррупции и отмывании денег.

За свои услуги Хуан Карлос I незаконно

Женщина утверждает, что именно она была подставной персоной.

С 2008 года в Испании расследовали уголовное дело младшей дочери короля, инфанты Кристины, и ее супруга Иньяки Урдангарина. В феврале 2017 года суд признал зятя бывшего короля виновным в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов.

Урдангарина приговорили к 6 годам тюрьмы и штрафу в размере 512 тысяч евро.

С дочери короля сняли обвинения в пособничестве коррупционной деятельности ее супруга.

Однако суд обязал ее выплатить штраф в размере 265 тысяч евро за то, что она пользовалась деньгами, похищенными ее мужем.