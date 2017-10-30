Газовый конфликт в Харькове. Было ли превышение полномочий со стороны участников?

Частный сектор в Немышлянском районе. Два дня жители переулка Прогрессивного наблюдали за развитием конфликта между их соседом Эдуардом, газовиками и полицией.

Елена Половенко

Переулок был заполнен машинами, несколько патрулей полицейских, газовая служба, был экскаватор. Полиция все время находилась здесь в большом количестве вокруг него. Постоянно. Если в пятницу их было меньше, то в субботу их было очень много.

Как рассказывает Эдуард, в пятницу под его домом появились неизвестные и пытались разрыть газовую трубу. При поддержке соседей Эдуард помешал раскопкам, вызвал патрульных, но газовики пришли на следующий день. Опять патрульные, «скорая» для владельца дома, которому стало нехорошо от напряжения второго дня ... и, наконец, на место прибыли правоохранители местного отдела полиции

Эдуард Олицкий

Я к ним обратился с просьбой принять у меня заявление на незаконные действия сотрудников горгаза, мне было отказано принять заявление на месте и в грубой форме предложено проехать в райотдел.Один из сотрудников подошел ко мне сзади, ударил меня в спину, я упал на землю, начали меня избивать ногами, руками, накинули мне куртку на голову, чтобы я не мог идентифицировать.

На месте, где проходит газовая труба, стоял автомобиль Эдуарда, который мешал рабочим. Именно здесь конфликт максимально обострился.

Олег Посылкин

Его пытались насильно полицейские оторвать от машины, чтобы была возможность отодвинуть машину, потому что она не давала, стояла на месте проведения земляных работ.

Он сопротивлялся, держался за машину, его отрывали, убирали руки, в конце концов надели наручники.

Документов ни от газовиков по поводу отключения, ни от полиции после такого задержания Эдуард, говорит, не видел. Только в отделе полиции он получил протокол об админнарушении. И это почти все, в чем истории Эдуарда, нацполиции и газовиков совпадают. Админнарушение за неповиновение - в Немышлянском отделе полиции говорят - мужчина вел себя неадекватно. Уверены - ни один из жителей переулка не видели как били мужчину, потому что этого не было

Сергей Волобуев, зам. начальника Немышлянского ОП

Они видели как он артистически падал на землю, хватался за колесо своего автомобиля, категорически отказывался выполнять требования сотрудников полиции, сто раз просил представиться, хотя сотрудники были в форменной одежде и предъявляли жетон полицейского.

Сотрудники полиции были вынуждены применить физическую силу. Есть такая статья «неповиновение» в кодексе админнарушений.

В Харьковгоргазе объясняют - отрезали своего абонента не просто так, а за кражу газа, факт которой их специалисты из отдела метрологи установили еще в пятницу, когда решили проверить газовое оборудование в доме, кстати, своего бывшего сотрудника.

Сергей Волошин, и.о. коммерческого директора ПАО «Харковгоргаз»

Они разобрали, раскрутили газопровод внешний и обнаружили поступление газа со стороны газового счетчика, что в природе не должно быть. Это может быть только по одной причине, если в земле так называемый скрытый газопровод, что является прямым хищением природного газа.

По результатам своей проверки газовики обратились в полицию и там открыли уголовное производство. В свою очередь Эдуард написал заявления и запросы во все возможные инстанции, включая СБУ, Генпрокуратуру, Нацполицию Украины и НКРЭ. Ответов пока нет. Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, по заявлению гражданина открыто уголовное производство по статье превышение власти или служебных полномочий. Проводится проверка.