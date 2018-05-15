Где сегодня в Харькове нет воды

15 мая 2018 г. 8:56
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 Сегодня, 15 мая, в части домов некоторых районов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Индустриальный район: ул. Грицевца, 51 (п. №1, стояк) до 17:00 15.05.18 г.

Киевский район: пр. Жуковского, 3 (п. №4, стояк) до 17:00 15.05.18 г.

Новобаварский район: пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №3, стояк); ул. Победителей, 10 (п. №2, стояк); ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк); ул. Тимирязева, 26-а (п. №1) до 20:00 15.05.18 г.

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №6, стояк); пр. Гагарина, 179 (п. №6, стояк) до 20:00 15.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16; пр. Победы, 75 (п. №7, стояк) до 20:00 15.05.18 г.

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