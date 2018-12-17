Где сегодня в Харькове нет воды

17 декабря 2018 г. 8:30
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Сегодня, 17 декабря, в части домов города в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Грицевца, 28-а (п. №2, стояк) до 20:00 17.12.18 г.

Киевский район: 
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 5-а, 7-а, 9-а, 11-а, ул. Черновецкая, 3-в, 5, 5-в, ул. Барабашова, 30, 32, 32-а , ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №3, стояк), ул. Рудика, 1 (п. №1, стояк), ул. Гоголя, 5 (стояк) до 20:00 17.12.18 г.

Московский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №5, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 87 (п. №8, стояк) до 20:00 17.12.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Китаенко, 39, ул. Свинаренко, 14 (п. №3, стояк), ул. Академика Богомольца, 5 (п. №3, стояк), ул. Китаенко, 5-в (п. №5), ул. Дудинской (Нариманова), 6 (п. №1, спаренный стояк), ул. Селянская, 22 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 17.12.18 г.

Слободской район: 
ул. Державинская, 2 (п. №6, стояк) до 20:00 17.12.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Большая Панасовская (Котлова), 67/2 (стояк) до 20:00 17.12.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Армейская (ч/с), ул. 23 Августа, 1, 3, ул. Клочковская, 232-а, ул. Старицкого, 16 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 40 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 31-а (п. №3-4), ул. Клочковская, 195-д (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 1-б (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 20-а (п. №4, стояк) до 20:00 17.12.18 г.

 

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