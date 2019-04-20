Где сегодня в Харькове нет воды

20 апреля 2019 г. 9:35
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Сегодня, 20 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет  по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Деревянко, 3-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №4, стояк), 74-г (п. №3, стояк) до 20:00 20.04.19 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Астрономическая, 44-в (п. №1, стояк) до 17:00 20.04.19 г.

Московский район: 
ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №1) до 20:00 20.04.19 г.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №3, стояк) до 17:00 22.04.19 г.

Немышлянский район: 
проезд Стадионный, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 20.04.19 г.

Основянский район: 
ул. Кооперативная, 18/20 (п. №1) до 20:00 20.04.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 161 (п. №9, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 11 (п. №6, стояк) до 20:00 20.04.19 г.

 

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