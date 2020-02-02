Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 2 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Академика Павлова, 140-а (п. №3, стояк) до 18:00 03.02.20 г., ул. Героев Труда, 33-е (стояк), пр. Тракторостроителей, 103-б (стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 156 (п. №2, стояк) до 20:00 03.02.20 г.

Индустриальный район:

ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 03.02.20 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 12 (стояк) до 20:00 03.02.20 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 204/2 (п. №8, спаренный стояк) до 17:00 03.02.20 г.

Новобаварский район:

ул. Бакинская (ч/с), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 4 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 02.02.20 г.

Основянский район:

пер. Троицкий (Ивана Дубового), 2 до 20:00 02.02.20 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (Слинько), 5 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 03.02.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 70 (п. №8, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), ул. Данилевского, 19 (п. №6, стояк), ул. Ахсарова, 9 (п. №1, стояк), пр. Победы, 58 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 41-а (п. №3, спаренный стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №14, подъезд) до 20:00 04.02.20 г.