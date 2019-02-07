"Гена, 8 грн - это перебор". Как харьковчане отреагировали на повышение проезда в общественном транспорте

"Ресторанная зона, в которой предлагаются блюда от шеф-поваров международной квалификации. В меню предлагается лосось, выловленный из Тихого океана. Говядина из провинции Альберта и лучшие коктейли и вина"

Приблизительно таким, по версии пользователей социальных сетей, должен быть сервис в харьковских трамваях, троллейбусах и метрополитене, учитывая постоянный рост цен на проезд. Повышение тарифов сегодня - самая обсуждаемая тема среди горожан. В интернете они публикуют фото очередей желающих положить деньги на карту в терминалах "подземки", чтобы еще немного поездить по старой цене. Рекламируют бизнес по-харьковски: продажу пополненных заранее карточек с наценкой, а также иронизируют на тему масштабных изменений в наземном и подземном общественном транспорте после нововведений.



"Рельсы ровней, в салоне теплей, музыка в кабине водителя играет. Море удовольствия и позитива. Наконец-то! А то все 4 гривны да 4 гривны. Сил больше никаикх не было ездить!" "Двери "Алексеевской" услужливо открыл седой метрдотель в ливрее. На саму станцию меня снесли четыре сильных шерпа. Хостес (кстати, прошлая "Мисс Харьков") улыбнулась и сказала, что карточку можно не доставать: деньги за проезд уже списались с моего оффшорного банковского счета."

Харьковчане говорят, до сих пор не понимают, за что именно приходится платить больше. Услуги в метрополитене и наземном электротранспорте существенно не улучшаются, подчеркивают они, а ежедневные общие расходы на проезд, жалуются горожане, влетают в «копеечку».

Евгений, пассажир "Харьковского метрополитена":

Ну, по крайне мере эскалаторы должны работать, на линии, чтоб по 8 платить.

Татьяна, пассажирка "Харьковского метрополитена":

Бесплатный туалет и чтоб в вагоне не воняло мочой, я прошу прощения. Ладно, я понимаю, на гривну, на две, но на три! Это слишком на самом деле.

Станислав, пассажир "Харьковского метрополитена":

Думаю, условия должны быть получше за такую цену, 8 гривен - это не 5, я не думаю, что это проходящая цена. - А какие условия, что нужно улучшить? - Ну, возможно, улучшить траффик, не так долго ждать вагоны, чтобы все было четко, чтобы комфортно было в вагонах, возможно, чище.

Утром харьковские активисты повесили баннер на мосту над Клочковским спуском с надписью "Гена, по 8 - это перебор" в знак протеста против повышения тарифов в метрополитене. Однако, он повисел там всего несколько часов, его быстренько убрали коммунальщики. Между тем, рост цен заинтересовал представителей Антимонопольного комитета Украины. В Харьковском областном территориальном отделении отметили, что проект решения с ними не согласовывался. С целью проверки экономического обоснования установки новой стоимости проезда, антимонопольным комитетом начата проверка по поводу соблюдения порядка при определении цен на перевозку пассажиров метрополитеном, которую предоставляет КП, в размере 8 гривен за поездку.