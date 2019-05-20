Грипп и ОРВИ: на Харьковщине возросло количество заболевших

С 13 по 19 мая на Харьковщине по сравнению с предыдущей неделей на 4,5% возросло количество заболевших гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Из 3015 заболевших 1794 (59,5%) - дети в возрасте до 17 лет. Из количества заболевших детей удельный вес организованных составляет 80,2%, наибольшее количество составляют дети, которые посещают общеобразовательные учебные заведения - 64,8%.

Показатель заболеваемости составляет 112,57 на 100 тысяч населения. Это ниже показателя эпидемического порога на 75,2%, отмечают в Лабцентре.

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

82 человек, из них 67 детей (81,7%) – были госпитализированы в лечебные учреждения.

Эпидпорог не превышен ни в одном из районов области. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Купянске, самый низкий - в Золочевском районе. В Печенежском районе заболеваемость не регистрировалась.

В Харькове гриппом и простудой заболели 1712 человек, из них 962 - дети. По сравнению с прошлой неделей произошло увеличение количества заболевших на 9,7%, за счет детского населения на 4,5%. Превышения показателя эпидемического порога не отмечается.

При обследовании 30 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты обнаружены у 6 человек. У 66,6% выявлен вирус парагриппа, у 16,7% - РС - вирус, у 16,7% - аденовирус.

Всего с начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями на Харьковщине переболели 197 360 человек, из них 117158 (59,4%) - дети до 17 лет.

По состоянию на 20 мая 2019 года против гриппа привит 10171 человек, что составляет 13,4% от общего количества запланированных лиц из групп медицинского и эпидемического риска.

Летальных исходов от гриппа на Харьковщине не зарегистрировано.