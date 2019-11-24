Харьковчане обвинили руководство ХОГА в игнорировании акции памяти жертв Голодомора "Зажги свечу"

Харьковчане обвиняют руководство ХОГА в игнорировании акции в память жертв Голодомора «Зажги свечу».

Об этом написал известный харьковский журналист, фотограф и волонтер Леонид Логвиненко на своей странице в Фейсбук.

"В Харькове зажгли свечи возле палатки победы. Напротив, в окнах ОГА, ОНИ НЕ МЕРЦАЛИ. Поэтому участники акции поставили свечи памяти возле ОГА", – отметил Логвиненко.

Также харьковчанин опубликовал ряд фотографий с места проведения акции памяти.

2Темные окна ОГА - это стыд... Кажется, за последние годы впервые. Может к власти пришли внуки и правнуки тех комсомольцев и партийцев, которые вытряхивали последнее? И они просто боятся?" - прокомментировала пост волонтера харьковская активистка Ольга Багалий.

Стоит отметить, что утром 23 ноября на сайте ХОГА появился комментарий главы области Алексея Кучера по случаю Дня памяти жертв Голодомора.

"Пока мы помним тех, кто ушел, - они всегда с нами. Пока мы помним, почему так произошло, - мы никогда не допустим повторения. Вечная память "и мертвым, и живым, и нерожденным". Каждый сегодня зажжет свою свечу", - сказано в обращении главы ХОГА.