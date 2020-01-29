Харьковские инфекционки готовят к приему пациентов с кронавирусом

Областную клиническую инфекционную больницу и областную детскую клиническую инфекционную больницу готовят к приему пациентов в случае диагностирования в Харькове коронавируса.

Там будут выделены боксы в отделениях острых респираторных вирусных инфекций, дополнительно приобретены медикаменты, планируется закупка целевых тест-систем для верификации коронавируса. Приемные отделения инфекционных больниц укомплектуют специальной одеждой, респираторами, масками и так далее. Обязательный дополнительный инструктаж пройдут бригады экстренной помощи. Об этом сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Михаил Черняк.

К диагностике привлекут возможности Государственного лабораторного центра, подразделения которого есть в областном центре и районах Харьковского региона. В настоящее время в случае подозрения на заболевание 2019-nCoV заборы крови пациентов могут направлять в Государственный центр общественного здоровья МОЗ - результат анализа становится известным меньше, чем за двое суток. По информации Департамента здравоохранения ХОГА, в Харьковской области по состоянию на 28 января нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV.

В департаменте отметили, что первые признаки, которые выявляли у заболевших новым вирусом в китайском городе Ухань, были характерны для ОРВИ: чихание, кашель, повышенная температура тела. Также во многих случаях специфическим симптомом стал острый конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз). Симптом, который должен вызывать особую настороженность, - это затрудненное дыхание. При обнаружении подобных признаков главное нужно обращаться за медицинской помощью.