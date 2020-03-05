Харьковских правоохранителей подозревают в пропаже 10 тысяч долларов

Сотрудников Основянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области подозревают в причастности к пропаже 10 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, харьковчанка обратилась в полицию с заявлением о пропаже из ее квартиры 26 тысяч долларов США.

Как позже выяснилось, деньги забрал отец заявительницы.

По словам мужчины, после того, как его вызвали в отдел полиции, он отдал всю сумму полицейским.

Его же дочери правоохранители вернули лишь 16 тысяч долларов США вместо 26 тысяч.

Досудебное расследование начато по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.