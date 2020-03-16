ХПИ будет сотрудничать с Магдебургским университетом

Общий договор о сотрудничестве и договор о двойных дипломах для магистерских программ по направлениям «электротехника» и «машиностроение» были подписаны в рамках визита немецкой делегации из Германии в НТУ «ХПИ». Кроме того, гости познакомились с ХПИ, Немецким образовательным центом вуза, прочитали лекции для студентов.

Подписание договоров состоялось при участии ректора НТУ «ХПИ» Евгения Сокола, проректоров вуза Андрея Марченко и Геннадия Хрипунова, директора Учебно-научного института энергетики, электроники и электромеханики Романа Томашевского, руководителя Немецкого образовательного центра Дениса Мешкова, начальника международного отдела вуза Александра Гончарова.

«Магдебургский университет занимает особое место в жизни ХПИ — он внес огромный вклад в развитие и становление экономического факультета в НТУ «ХПИ», и сегодня мы достигли в этом направлении значительных результатов. Кроме того, уже много лет в нашем вузе работает Немецкий технический факультет (сейчас — Немецкий образовательный центр). Это означает, что мы ориентируемся на Германию и немецкоговорящие страны. Кроме того, немецкая служба DAAD сотрудничает с ХПИ и вуз регулярно посещают немецкие лекторы, которые проводят занятия для студентов Политеха. Поэтому я не сомневаюсь, что и в дальнейшем мы будем активно сотрудничать, и расширять нашу работу по многим направлениям», — отметил ректор ХПИ Евгений Сокол.

«Я очень рад, что появилась возможность приехать в ХПИ. Прекрасно, что мы развиваем еще больше направлений сотрудничества. Меня впечатлило то, как работает Немецкий образовательный центр, причем, независимо от других факультетов. Во время обсуждения дальнейшего сотрудничества были затронуты разные темы, перспективной является тема науки. Возможно, мы будем расширять кооперацию за счет научных проектов между университетами, так как Германия и другие европейские фонды позволяют развивать научные исследования. Думаю, у нас может получиться это все успешно реализовать», — подчеркнул ректор Магдебургского университета Отто фон Герике Йенс Штракелян.

Кроме того, во время визита немецкой делегации в ХПИ, профессора Магдебургского университета Мартин Вольтер и Ульрике Штайнманн прочитали лекции на тему «Основы электрической энерготехники и измерительных систем». Слушателями были студенты НТУ «ХПИ», КПИ им. И.Сикорского, Донецкого национального технического университета (ДонНТУ, сейчас расположен в г.Покровск).

По словам руководителя Немецкого образовательного центра ХПИ Дениса Мешкова, в мае в Харьковском Политехе запланировано проведение отборочного конкурса среди студентов для прохождения языковых курсов, производственной практики, включенного обучения в магистратуре университета им. Отто-фон-Герике в Германии в рамках программы немецкой службы академических обменов DAAD. А на сентябрь — лекции преподавателей этого немецкого вуза для студентов ХПИ по направлению машиностроения.