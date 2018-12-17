Из-за угрозы взрыва из двух домов на Салтовке эвакуировали более 100 человек

17 декабря 2018 г. 15:14
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Информация о минировании жилых домов на Салтовке в Харькове не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что сообщение о заложенной взрывчатке в двух домах, расположенных на улице Валентиновской, поступило в полицию 17 декабря около 10.10.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты взрывотехнического управления.

Всего эксперты осмотрели 15936 кв. метров помещений и 7500 кв. метров прилегающей территории, из зданий эвакуировали 104 человека. 

Никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили. 

Информация внесена в журнал единого учета Московского отдела полиции. 

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и злоумышленника, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

 

Видео: 

Інформація щодо мінування будинків у Харкові не підтвердилася

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