Из-за угрозы взрыва из двух домов на Салтовке эвакуировали более 100 человек

Информация о минировании жилых домов на Салтовке в Харькове не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что сообщение о заложенной взрывчатке в двух домах, расположенных на улице Валентиновской, поступило в полицию 17 декабря около 10.10.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты взрывотехнического управления.

Всего эксперты осмотрели 15936 кв. метров помещений и 7500 кв. метров прилегающей территории, из зданий эвакуировали 104 человека.

Никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили.

Информация внесена в журнал единого учета Московского отдела полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и злоумышленника, сделавшего ложное сообщение о заминировании.