Как поступить на магистратуру за границей: образование в Польше®

Образование, полученное за границей определенно ценится намного выше отечественного. Далеко не каждый первый едет за знаниями в другую страну, поэтому иностранный диплом в настоящее время - настоящий знак качества человека.

Совсем не обязательно получать иностранное образование сразу после школы. Обычно в возрасте 17-18 лет сложно решить, чем именно хочется заниматься по жизни, а уж ехать за границу в поиске себя тем более рано. Самым недорогим и безопасным способом получить привилегии иностранного диплома является магистратура в Польше для украинцев.

Почему стоит поступить на магистратуру в Польшу?

Страна находится недалеко от родной страны;

многие жители понимают родной язык абитуриента;

жилье и продукты не шокируют ценами;

получив учебную визу в Польшу, можно открыть для себя возможность путешествия по всей Европе;

будущий работодатель будет очень рад сотруднику с иностранным дипломом.

Сделать первый шаг

В желании получить иностранную степень магистра возникает логичный вопрос - а что для этого нужно сделать? Первый шаг - подумать, чем хочется заниматься в дальнейшем. Важно выбрать место, где уровень обучения будет выше, чем в России, чтобы полученный диплом не лежал на полке, а приносил хозяину некоторые привилегии.

Далее нужно найти сайт выбранного университета и подготовить перечень документов, необходимых для поступления. Обычно ВУЗы требуют мотивационное письмо, документы об окончании образования и те, что удостоверяют личность.

Иногда проводится онлайн-регистрация, тогда идти на почту с кипой бумаг не придется. Также, можно воспользоваться услугами специальных агентств, которые берут на себя практически весь объем работ с документами для поступления в желаемый университет, например Studix.

После подачи всех документов должно пройти время, за которое образовательное учреждение выбирает своих будущих студентов. Если абитуриенту улыбнулась удача, и он прошел на курс, его приглашают на собеседование. Очень часто оно проводится в онлайн-режиме.

Важно учитывать, что каждый абитуриент имеет возможность подать документы сразу в несколько ВУЗов. Так шансы на зачисление вырастают в разы.

Что делать после поступления

Когда результаты пришли, будущие студенты радостно выдохнули с приятным облегчением, стоит заняться подготовкой к переезду. Следует запланировать даты, купить билеты, рассмотреть варианты проживания в стране назначения, накопить средства на первое время и, наконец, получить учебную визу.

Не стоит затягивать с подготовкой, так как это очень ответственный момент. У каждой страны есть свои правила по выдаче виз, поэтому будущие сложности сложно предугадать. Обратившись в специальные агентства, можно облегчить свою жизнь - оно займется подготовкой нужных документов самостоятельно, поможет подобрать жилье по бюджету и ответит на все, связанные с иностранным образованием, вопросы.

Сколько будет стоить обучение

Учиться в Польше может стоить от 1000 евро и выше. Все зависит от специальности, типа обучения и количества включенных курсов. О точной стоимости и других подробностях обучения можно узнать на Studix.ru.

Образование за рубежом имеет много плюсов. Самым важным, по мнению абитуриентов, считается получение привилегий при поиске работы. Кроме того, возможность путешествовать становится реальностью, оформив визу в Польшу, можно проехать практически всю Европу, ведь других документов не потребуется. Поступая на учебу за границу, студент открывает для себя тысячи новых дверей, которые несомненно таят за собой уникальные возможности.