Кернес прокомментировал ситуацию с нехваткой инсулина в Харькове

Как сообщил сегодня мэр Харькова Геннадий Кернес, средств на обеспечение харьковчан инсулином в данный момент не хватает. Кернес подчеркнул:

"Это государственные финансовые гарантии – обеспечение инсулина. Мы неоднократно обращались в вышестоящие инстанции, в Министерство, что не хватает средств. До сих пор мы средств не получили. Мы будем изыскивать из своих возможностей средства, чтобы закрыть вопрос, но это неправильно, потому что таким образом у нас просто забирают деньги. Хотя должны финансировать из государственнйой программы."

Также, на сайте городского совета сказано, что Харькову необходимо 12 миллионов гривен до конца года на закупку инсулина, чтобы обеспечить препаратом больных сахарным диабетом.