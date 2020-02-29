Кто сегодня остался без воды: адреса отключений

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Шишковская, 5 (стояк), пер. Юрия Кондратюка (Кулика Ивана), 2/10, ул. Проспектная (ч/с), ул. Шацкая (Фурманова) (ч/с), ул. Соединенная (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Высоченская (ч/с), ул. Вятская (ч/с) до 20:00 29.02.20 г.до 20:00 29.02.20 г.

А также:

Немышлянский район:

ул. Харьковских дивизий, 17 (п. №2, стояк) до 17:00 29.02.20 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 12 (п. №1, стояк) ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 29.02.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 56 (п. №9, стояк) до 20:00 29.02.20 г.

Слободской район:

проезд Садовый, 24 (стояк), пр. Героев Сталинграда, 146-г (п. №1, стояк) до 20:00 29.02.20 г.