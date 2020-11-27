Минздрав обновил перечень стран "красной" и "зеленой" зон

27 ноября 2020 г. 20:00
Источник: Украинская правда
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Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон по показателям распространения COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", список с информацией по состоянию на 27 ноября доступен на сайте Минздрава.

В "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (392,6).

В "красную" зону вошли 38 стран, среди них Черногория, Люксембург, Грузия, Андорра, Сербия, Австрия, Словения, Хорватия, Литва, Польша, Португалия, Швейцария, Италия, США, Северная Македония, Венгрия, Болгария, Чехия, Швеция, Армения, Румыния, Босния и Герцеговина, Франция, Туркменистан и другие.

На прошлой неделе в "красном" списке оказались 44 страны.

В список государств "зеленой" зоны вошли, в частности, такие страны, как Великобритания, Нидерланды, Испания, Бельгия, Словакия, Мальта, Кипр, Молдова, Албания, Греция, Германия, Эстония, Латвия, Дания, Беларусь, Мальдивы, ОАЭ, Норвегия Израиль, Турция, Финляндия, Доминиканская Республика, Китай и другие.

В Украине на сегодня показатель активных больных COVID-19 составляет 451,8 человека на 100 000 населения.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Дій вдома". Изоляцию можно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

 

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