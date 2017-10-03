Московский проспект частично перекроют

Движение транспорта по второстепенной дороге вдоль пр. Московского, на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Ощепкова, будет запрещено с 8:00 до 21:00 3 октября, передает пресс-служба горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом местного проезда по пр. Московскому.

Двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.

Также с 8:00 до 21:00 3 октября автобус №82э изменит конечную остановку и будет осуществлять разворот на ул. Ощепкова в районе дома №4.