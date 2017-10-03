Московский проспект частично перекроют

03 октября 2017 г. 10:24
3 просмотра

Движение транспорта по второстепенной дороге вдоль пр. Московского, на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Ощепкова, будет запрещено с 8:00 до 21:00 3 октября,  передает пресс-служба горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом местного проезда по пр. Московскому.

Двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.

Также с 8:00 до 21:00 3 октября автобус №82э изменит конечную остановку и будет осуществлять разворот на ул. Ощепкова в районе дома №4.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.