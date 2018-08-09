"Мы хотим жить!" Харьковчане вышли на пикет с требованием разобраться с нехваткой инсулина

С самого утра около здания харьковского горсовета собралось около сотни людей, больных диабетом с плакатами «Мы хотим жить».

Люди говорят, вышли на митинг из-за катастрофической нехватки инсулина.

Поскольку медики в поликлиниках отвечают, жалуются горожане, финансирования нет. Поэтому дорогие препараты вынуждены покупать за собственные средства.

Юрий, инсулинозависимый

Раньше давал врач-эндокринолог, а сейчас сделали по аптекам, идите в аптеках. Вот она говорит - нет финансирования. А куда эти деньги уходят? Кто-то ж выделяет на это деньги или как?

Татьяна Кокорева, инсулинозависимая

В августе месяце дали вообще один катридж. Я лично вчера получила письмо от Ульяны Супрун, что мне обязаны выдавать 100% и все долги обязаны вернут, истраченные мной на инсулин. Я хочу жить. Помогите нам! Услышьте нас!

Людмила Рожкова, инсулинозависимая

Инсулин стоит и 600, разный по разному. У всех разные. много названий, у всех подобран. И сейчас мы вынуждены покупать за свои деньги. За какие деньги? У кого такие могут быть деньги?

В горсовете уверяют – между городом и Министерством охраны здоровья возникли разногласия по поводу вопроса о выделении средств по закупке инсулина.

По словам местных чиновников, субвенция, полученная от государства, может удовлетворить потребности в медпрепаратах лишь около 30% пациентов, больных диабетом.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра Харькова по вопросам здравоохранения

Существует помесячная разбивка государственной медицинской субвенции на приобретение инсулина. которая утверждена Министерством. Конечно, у нас остались средства, но это опять 34% обеспечения ежемесячно людей инсулином. И мы все время просим к этому остатку добавить 22,7 млн гривен, которые помогут нам 100% до конца года обеспечить людей инсулином.

На данный момент полностью обеспечены инсулином дети, еще на 70% - студенты, и приблизительно на 30% - взрослые.

Переписка с министерством по поводу дополнительного финансирования ведут с марта, говорят в мэрии.

Добавить средства из местного бюджета, объясняют заместители мэра, возможности нет, ведь инсулиновая программа – государственная.

Игорь Терехов, первый заместитель мэра

Если бы нам довели четкие правила о том, что орган местного самоуправления в связи с бюджетной децентрализацией, мы вам ничего не даем. Точка. Мы понимаем общую сумму и закладываем ее в бюджет. Хорошо, мы вам платим только за отечественные инсулины. Мы считаем, сколько у нас инсулинозависимых людей, которые на импортных инсулинах сидят, и доплачиваем эту сумму, а отечественные получаем. Или любые другие конфигурации. Но до сих пор нет ни одной конфигурации.

В харьковской мэрии пообещали вынести вопросы об обеспечении инсулином на следующую сессию горсовета, которая состоится 22 августа и выделить определенную сумму из бюджета города.

На официальной странице МОЗ, в свою очередь, представителя министерства сообщили – заявления, сделанные местными чиновниками о критической нехватке средств на инсулин в Харькове и недофинансирование программы закупок препаратов для инсулинотерапии – необоснованны.

Деньги, выделенные из государственного бюджета, покрывают потребность всего региона на 76%, а вот дополнительное финансирование должна обеспечить городская власть, подчеркнули в профильном министерстве.

Кроме того, заверили в МОЗ, вопрос распределения средств медсубвенции, городских бюджетов и других источников, а также контроля за назначением врачами необходимого количества препаратов инсулина больным, которые внесены в электронный реестр, относится непосредственно к компетенции и ответственности именно местных властей.