 

На Балашовском путепроводе ограничат движение:трамваи сменят маршрут

16 августа 2019 г. 9:11
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Движение транспорта по ул. Плехановской, на Балашовском путепроводе по полосе движения от ул. Полевой в сторону проезда Балашовского, будет ограничено с 10:00 до 11:00 16 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Как рассказали в  Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами.  Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина при движении в сторону ул. Морозова. В связи с этим, трамваи будут курсировать так:

№5: в сторону Южного вокзала - по своему маршруту;

в сторону ул. Одесской: - Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская - пл. Конституции - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№ 8: в сторону 602 м/р - по своему маршруту;

в сторону ул. Одесской: - 602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина -ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская.

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