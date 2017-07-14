На Безлюдовке снова появились шлагбаумы

Противостояние за право собирать деньги с отдыхающих на Безлюдовке длится не первый год. Более десяти лет зона вокруг водоема была поделена между тремя платными пляжами - Александрийским гидропарком, базой отдыха "Агат" и так называемой "Безлюдовкой-1," пляжем, который находился в аренде ООО «Федерация бокса и кикбоксинга». Если с первыми двумя фирмами существовали действующие договоры аренды, и оплату, по словам арендаторов, они брали за околоводные услуги, то кикбоксеры более семи лет не переоформляли документы, арендную плату не платили, а деньги с отдыхающих - 50 гривен за проезд, 20 гривен за проход - исправно взымали.

Николай Гузь, председатель Безлюдовского сельсовета, 2015 год

Аренду подписывал с Харьковской райадминистрацией. Срок действия до 2009 года. До настоящего времени договор не продлен. Налог платит фирма, вопросов нет, но договор не продлен.

Тот факт, что незаконный шлагбаум просуществовал так долго, антикоррупционеры соотносят с тем, что организация ООО «Федерация бокса и кикбоксинга» была аффелирована с Олегом Каратумановым, политиком, приближенным к экс-губернатору Михаилу Добкину. Но прошлым летом, когда эта информация получила огласку, члены гражданского корпуса "Азов" буквально снесли пункт сбора денег (https://atn.ua/bezlyudovka-besplatna-ochered-za-drugimi-plyazhami), а прокуратура через суд вернула земли пляжа громаде. Около года эта часть побережья была доступна для всех отдыхающих. Правда, не все сознательно убирали за собой мусор. А в этом году на въезде на пляж появились новые шлагбаумы. На этот раз, уверяют в Безлюдовском сельсовете, как и Харьковском райсовете, обустройством пляжа занялись местные власти, в лице КП "Постачальник." Деньги вход обещают, в соответствии с законом не брать, платить придется только за парковку. Для этого на февральской сессии райсовета и средства выделили - 2 миллиона гривен. Только вот депутатам такое благоустройство показалось излише затратным и несколько засекреченным.

Артем Костецкий, депутат Харьковской райсовета

Нам не були надані жодні розрахунки куди ці 2 млн будуть виділятись, крім того, було запропоновано проголосувати як інші витрати КП "Постачальник," й даний час можна лише самотужки цю інформацію отримати. І я, як й інші депутати вважаємо, що бюджетні гроші можна направити більш ефективно на вирішення нагальних питань, наприклад обладнання комп’ютерними класами шкіл.

Артем Костецкий говорит, депутаты сразу нескольких фракций предлагали направить бюджетные деньги если не на компьютеры - классы информатики во многих школах не обновлялись с 90-х годов, - то хотя бы на школьные автобусы. Их тоже не хватает. А благоустройство пляжа поручить частнику, просто заключить с ним прозрачный договор аренды, а не кулуарный, как с ООО «Федерация бокса и кикбоксинга». Это, говорит Костецкий, не только бы помогло сохранить деньги в районной казне, но и привлечь инвестиции. Но эти предложения были проигнорированы, и при повторном голосовании деньги все же выделили коммунальщикам. Как именно КП намерено их тратить, на предприятии в виду остутствия директора, не комментируют. Сами депутаты говорят, им удалось получить лишь примерную смету расходов. Из нее видно, что на входную группу, которая сейчас монтируется, планировалось потратить 90 тысяч гривен, еще 265 тысяч гривен - на установку туалетов и санузлов, еще 875 - на ремонт дороги благоустройство парковок. При этом туалетов и парковки на плаже еще нет. Зато уже есть частная охрана. И, как свидетельствует любительское видео, размещенное в ютубе, охранники не просто дежурят на строящемся объекте, но и весьма агрессивно реагируют на отдыхающих, которые пытаются их заснять на видео. Интересно, что охранники с такими же нашивками "КСБ "Смерш" охраняют и зону реконструкции сада Шевченко. Можно предположить, что расходы на частную охрану - дополнительная статья в смете на оба объекта. В фирме "КСБ "Смерш" сообщили новостям АТН, что делают это они совершенно бесплатно, как общественное формирование по охране правопорядка, созданное при Харьковском горсовете. Которое, как выяснилось, почему-то обеспокоилось и правопорядком на Безлюдовском пляже.