На Гаити произошло землетрясение: есть погибшие и раненые

У побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) .

Эпицентр землетрясения находился в 20 км к юго-востоку от населенного пункта Те Пор-де-Пе на глубине 12 километров.

В результате подземных толчков есть жертвы и разрушения, однако угроза цунами не объявлялась.

На данный момент известно о одиннадцати погибших: семь в городе Пор-де-Пе и четверо - в Гро Морне.

Также сообщается о количестве раненых: их более сотни.

Агентство по гражданской обороне сообщает, что в ряде населенных пунктов на северо-западном побережье началась паника среди населения.

Сегодняшнее землетрясение стало сильнейшим на Гаити с 12 января 2010 года, когда сила подземных толчков составила 7,3 балла по шкале Рихтера.

Тогда землетрясение произошло недалеко от столицы Порт-о-Пренса.

В тот момент в течение минуты в столице были разрушены президентский дворец, штаб-квартира миссии ООН и десятки других зданий.

По всей стране тогда погибло более 220 000 человек и более 300 000 получили ранения. 1,5 миллиона человек лишились крова, что привело к грандиозной гуманитарного кризиса.

Землетрясения частое явление на Гаити, поскольку остров находится на разломе вдоль так называемого "Кольца огня" в Тихом океане.

Это сейсмически активный регион с большим количеством землетрясений и извержений вулканов. На "Кольцо огня" приходится 90% землетрясений и 75% действующих вулканов на Земле.