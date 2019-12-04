На Харьковщине 9-летнего ребенка разоблачили в поджогах

На Харьковщине полицейские установили правонарушителя, который поджигал нежилые сооружения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, им оказался 9-летний мальчик.

Ранее в течение двух недель на территории села Соболевка Купянского района произошло пять пожаров в хозяйственных постройках на территории частных домовладений.

Полицейские установили, что к совершению поджогов причастен юный житель этого же населенного пункта.

Как выяснилось, ребенок находится на учете у врача-невропатолога.

Полицейские составили в отношении матери парня административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях) и направили для дальнейшего рассмотрения в суд.

Также данная информация направлена ​​в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и учебного заведения.