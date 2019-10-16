На Харьковщине чиновницу отдела образования подозревают в халатности

На Харьковщине начальника районного отдела образования подозревают в служебной халатности при ремонте учебного заведения, которая повлекла тяжкие последствия в виде ущерба государству на сумму почти 222 тысячи гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Как рассказал и.о. руководителя местной прокуратуры Иван Йена, в 2017 году между отделом образования и частным предприятием был заключен договор о проведении капитального ремонта кровли одного из учебных заведений района.

Чиновница подписала акты выполненных работ и оплатила их стоимость в полном объеме, не проверив объем фактически проведенного ремонта.

Однако, по данным следствия, ремонтные работы не выполнялись вообще.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.