На Харьковщине псевдогазовики обокрали пенсионерку

На Харьковщине 80-летняя женщина осталась без своих сбережений.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, к 80-летней пенсионерке пришли две женщины, которые представились работниками газовой службы и сообщили, что будут проводить замену газовых плит.

Не подозревающая ничего пенсионерка впустила женщин в квартиру.

На кухне злоумышленницы начали «работать»: описывать газовую плиту и рассказывать пенсионерке, как будет происходить ее замена.

Пока хозяйка дома находилась на кухне одной из «работниц», тем временем другая шарила по квартире.

После визита мошенниц у старушки исчезли все сбережения в размере 18 000 гривен.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников, обманувших пенсионерку.