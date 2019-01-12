На Харьковщине псевдогазовики обокрали пенсионерку

12 января 2019 г. 11:15
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На Харьковщине 80-летняя женщина осталась без своих сбережений.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, к 80-летней пенсионерке пришли две женщины, которые представились работниками газовой службы и  сообщили, что будут проводить замену газовых плит. 

Не подозревающая ничего пенсионерка впустила женщин в квартиру.

На кухне злоумышленницы начали «работать»: описывать газовую плиту и рассказывать пенсионерке, как будет происходить ее замена. 

Пока хозяйка дома находилась на кухне одной из «работниц», тем временем другая шарила по квартире. 

После визита мошенниц у старушки исчезли все сбережения в размере 18 000 гривен.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников, обманувших пенсионерку.

 

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