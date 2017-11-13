Остановить "войну на дорогах". МВД предлагает ужесточить наказание за нарушение ПДД

О существенном ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения в Харькове снова активно заговорили в октябре этого года, когда на улице Сумской произошла жуткая авария, из-за которой погибло 6 человек. Спустя почти месяц после кровавого ДТП пользователи социальных сетей продолжают публиковать многочисленные фото и видео нарушителей. В патрульной полиции тоже приводят печальную статистику – только за прошлые выходные копы остановили больше 20 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения, всего составлено около 700 протоколов о нарушении ПДД. За первые три квартала 2017-го это количество исчисляется уже тысячами.

Карина Курбанова, прес-офицер УПП г. Харкова:

За минулі 9 місяців по підсумкам роботи патрульної поліції було зафіксовано за статею 124-ю, це порушення правил дорожнього руху, що призвели до дорожньо-транспортних пригод більше 3 тисяч адміністративних протоколів. Також близько 3 тисяч було зафіксовано водіїв з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння і більше 7 тисяч складено адміністративних постанов щодо порушення правил дорожнього руху.

Плачевная ситуация с нарушителями ПДД сложилась по всей Украине, подчеркивают в министерстве внутренних дел, из-за количества травмированных и погибших во время ДТП её уже назвали настоящей «войной на дорогах».

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины:

В цьому році, на жаль, загинули 2317 чоловік. за наявними статистичними даними, в Україні щодоби в ДТП гине 8 осіб, 92 особи зазнають тілесних ушкоджень. Для порівняння скажу, що наприклад, з 1 січня за 2016 рік по 1 січня 2017 року у зоні АТО загинули 763 військовослужбовця та правоохоронця. Тобто на дорогах України в 2016 році загинуло вчетверо більше людей, ніж на фронті.

В министерстве внутренних дел предложили ужесточить наказание за нарушение ПДД, нововведения уже согласовали на внеочередном заседании Правительства и планируют передать на рассмотрение в Верховную Раду. В частности, изменения коснутся размеров штрафа. Например, за превышение максимально допустимой скорости водителю нужно будет заплатить 3400 гривен вместо нынешних 510, за оставление места ДТП вместо 255 – тоже больше 3 тысяч, за управление транспортным средством человеком, которого лишили прав – до 20 400 гривен. Также среди главных новаций – ограничение скорости в населенных пунктах до 50 км/час, а также введение фото и видеофиксации. Последнее автомобилисты и юристы называют пока одним из самых действенных способов борьбы с водителями-нарушителями, тем временем к борьбе с помощью огромных штрафов относятся скептически.

Денис Журавель, юрист:

Для начала нужно, чтобы сотрудники полиции были оснащены такими приборами как «Визир» и TruCam, которые беспристрастно фиксировали бы нарушения правил дорожного движения для того, чтобы можно было эффективно привлекать к ответственности, потому что сейчас очень много постановлений полицейских отменяется в суде по формальным основаниям - нет доказательств, не доказали и тд. В другом же случае, если действительно нарушений не было, водитель не может доказать невиновность, потому что судья не счел, что его аргументы серьезные, то есть нужно менять принцип, подход.

дядя Фара, автомобилист:

Штрафы на моей жизни повышают уже не первый десяток раз, а результат где? Количество ДТП растет, смертность на дорогах растет. Ни в размере собственно штрафа проблема. Проблема в том, что виновных нарушителей обязательно надо наказать не взирая на лица, на должности, на звания. А штраф большой - это не панацея.

Эксперты подчеркивают, самая главная проблема состоит даже не в установлении правонарушителя и привлечении его к административной ответственности, а именно в неотвратимости наказания для водителей, которое должно быть одинаковым для всех – независимо от социального статуса человека.