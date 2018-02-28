Пассажиры заплатят больше: в Харькове поднимают цены на проезд в городском транспорте

Цена за проезд в городских маршрутках вырастет уже 1 марта. Автоперевозчики отмечают, что себестоимость перевозок существенно увеличилась, а поэтому работать по прежним ценам уже не могут. По словам экономистов, ситуация в данный момент действительно сложная, ведь для перевозчиков из-за роста стоимости топлива поездки становятся нерентабельными, в то же время – пассажирам это влетит в копеечку.

Элеонора Цибульская, доц. каф. экономики и права ХГУ НУА:

Когда убыточная поездка, им неинтересно ездить, тем более если фирмы небольшие и частные, то в этой ситуации с их точки зрения это обосновано. С позиции нас, как потребителей услуги, конечно же, мы попадаем в так называемые ножницы: наши доходы не увеличиваются и если увеличиваются не такими темпами, как растет инфляция и, конечно, это повышение ударит по карману пользователей услуг.

В мэрии рассказывают, повышение цен на разных маршрутах будет также отличаться, подорожание будет составлять, по данным департамента инфраструктуры, от 25 копеек до гривны. Но накануне в социальных сетях стали появляться фото, на которых пользователи зафиксировали, что в некоторых маршрутках проезд подорожает даже больше, чем на гривну, в горсовете эту информацию обещают проверить.

Сергей Дульфан, дир. Деп. инфраструктуры горсовета:

У нас в настощее время маршрутной сетью предусмотрена работа более 130 маршрутов, каждый из маршрутов имеет свою уникальную особенность, везде разные затраты, поэтому везде разная стоимость проезда. При этом те документы, которые в департамент инфраструктуры Харьковского городского совета подали перевозчики,.соответственно, и уровень повышения разный - от 25 коппек до 1 гривны. я не видел, чтобы повішение где-то было на полторы гривны.

Следом за маршрутными автобусами вскоре может подорожать и проезд в городском электротранспорте. Уже поданы документы на рассмотрение харьковского исполкома городского совета, согласно которым цена за поездку в трамваях и троллейбусах может вырасти до 4 гривен, а в подземке – до 5. Этот вопрос городские чиновники будут решать в марте. Основные причины, говорят в профильном департаменте, рост тарифов на потребление электроэнергии и рост минимальной заработной платы.

Сергей Дульфан, дир. Деп. инфраструктуры горсовета:

Если ранее предприятия пассажирского электротранспорта платили по льготному тарифу, как для населения, то сейчас они платят по тарифу как для промышленных предприятий. У нас у всех выравнивается тариф, поэтоиму стоимость электроэнергии в общей стоимости проезда у нас выросла практически в 2 раза. Это первое. Второе - я хочу вам все-таки напомнить, что достаточно большие коллективы работают на предприятиях электротранспорта и там тоже повысилась минимальная заработная плата. За все надо платить.

Однако, несмотря на обоснование изменения тарифов, о которых говорят городские чиновники, оценить действительно ли предприятия находятся в тяжелом финансовом положении, подчеркивают в Харьковском антикоррупционном центре, можно только после проверки всех документов о распределении средств и обнародовании этой информации, поскольку в данный момент она достаточно закрыта. В частности, по оценке активистов, через фирмы-контрагенты из бюджета харьковской подземки в течение последних семи лет могло быть выведено около полутора миллиарда гривен. Антикоррупционеры обращали внимание на то, что постоянные фавориты на тендерах – фирмы, с которыми связывают людей приближенных к меру города Геннадию Кернесу, депутата горсовета Максима Мусеева и директора КП «Харьковский метрополитен» Вячеслава Стаматина. Именно с последним, в частности, связывают и фирму «Турникет-М» - о неторопливом ходе расследования по факту присвоения средств служебными лицами которой летом прошлого года говорил генпрокурор Юрий Луценко.

Юрий Луценко, генпрокурор:

На Харківщині понад рік триває розслідування привласненням службовими особами харківского метрополітену та ТОВ "Турнікет" грошей КП на суму 1,8 млн гривен. Останні слідчі дії були проведенні 10 місяців тому!

Также летом 2017-го Юрий Луценко напоминал о еще двух многомиллионных делах по факту хищения средств в КП «Харьковское троллейбусное депо №2», которые потом были правоохранителями закрыты.