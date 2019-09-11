Пенсионный возраст в разных точках планеты®

Какой пенсионный возраст в разных странах, от чего он зависит и как он будет меняться? Читайте в статье подробный материал с ответами на эти вопросы.

Возрастной порог, с которого гражданин имеет право на выплаты от государства в виде социального пособия, в разных странах имеет свои показатели.

За основу для расчета пенсионного возраста власти стран принимают средний уровень продолжительности жизни граждан. Размер пенсионных отчислений зависит от нескольких факторов, таких как:

общий трудовой стаж;

размер официальной заработной платы;

вид профессии и условия труда;

регион, в котором осуществлялась трудовая деятельность.

Для военных, полицейских, государственных служащих, лиц трудящихся в отдаленных регионах применяются специальные поправочные коэффициенты к выплатам и определению пенсионного возраста.

Материалы для данной статьи были предоставлены аналитиками сайта https://kreditsonline.com.ua.

Возраст начала пенсионных начислений в Украине

Пенсионные преобразования в последние годы происходят во всех уголках планеты, причиной тому является увеличение продолжительности жизни людей. Вместе с этим, во многих развитых странах уровень рождаемости находится на низком уровне, что приводит к увеличению доли пожилых граждан среди населения. Бюджеты многих стран не справляются с социальной нагрузкой по обеспечению возросшего количества пенсионеров пособиями.

Общемировая тенденция затронула и Украину, в стране была проведена пенсионная реформа, предусматривающая увеличение возраста и требуемого трудового стажа для желающих стать пенсионерами. Перейти в желаемый статус женщине в 2019 году можно при достижении 59 лет, если имеется 26 летний стаж. Для сильного пола это значение равно 60 годам. Ежегодно требуемое количество отработанных лет будет расти на 1 год и к 2028 году будет равно 35 годам.

Если по достижении минимальной возрастной планки стаж будет меньше установленного значения, придется работать до 63 лет. Необходимая выработка для 63-летних граждан — 16–26 лет. При стаже менее 16 лет, стать пенсионером можно будет только к 65 годам.

Учитывая количество неофициально оформленных сотрудников, прогнозируется значительный процент 65-летних пенсионеров.

На преждевременное пенсионное пособие имеют право отдельные категории граждан.

Актеры, певцы и другие деятели культуры, при наличии творческой деятельности 20–35 лет.

Граждане, занятые на вредной промышленности или имеющие тяжелые условия труда (список №1 и 2).

Сотрудницы текстильной промышленности и сельского хозяйства (доярки, свинарки).

Трактористы-машинисты.

Многодетные родители, имеющие 5 и более детей или воспитавшие ребенка инвалида.

Карлики.

Водители городского общественного транспорта.

Инвалиды 1 группы по зрению и инвалиды детства.

Участники боевых действий и члены их семей, военные.

Пенсионный возраст в Российской Федерации

Низкая рождаемость за последние десятилетия и увеличение продолжительности жизни пожилых людей привела к тому, что на одного российского пенсионера приходится всего 1,2 работающих гражданина — это в 3 раза меньше, чем в 70-е годы. Вследствие этого, в пенсионном фонде образовался дефицит средств на социальные выплаты.

По вышеуказанным причинам в 2019 году вступила в действие пенсионная реформа, которая предусматривает увеличение пенсионного возраста:

женщины смогут оформить пенсию в 60 лет;

мужчины не раньше 65 лет.

В целях смягчения власти ввели адаптационный период, при котором нововведения будут внедряться постепенно с 2019 года. Мужчина, достигший планки в 60,5 лет (55,5 для женщин), сможет оформить пенсионное пособие со второго полугодия 2019 года по первое 2020. К 2028 году мужчины смогут уйти на отдых только с 65 лет (женщины в 60 лет). Количество выслуженных лет влияет только на величину пенсионных начислений и никак не ограничивает гражданина в выплате. Право на досрочный отдых будет сохранено для отдельных категорий граждан.

Военные и сотрудники органов.

Пожарные и работники МЧС.

Педагоги при достижении 25-летнего стажа по этому виду деятельности.

Артисты.

Граждане, занятые на вредных и тяжелых производствах.

Медицинские работники.

Водители железнодорожного, городского, авиационного и водного транспорта.

Многодетные матери.

Родители и опекуны детей-инвалидов.

Инвалиды 1 группы по зрению.

Карлики с диагнозом «гипофизарный нанизм».

Лица, имеющие трудовой стаж на Крайнем Севере и территориях, имеющих аналогичный статус.

Пенсионный возраст в европейских государствах

В большинстве стран Европы право на полную пенсионную компенсацию имеют граждане, достигшие не только установленного возрастного порога, но и имеющие требуемую трудовую выслугу. Ситуация по разным странам приведена в таблице.

Страна Минимальный возраст начала выплат Количество отработанных лет Германия 65–67 лет Вне зависимости от стажа Франция 62,5 лет 42 года для получения 100% пенсионных выплат. Великобритания 65 лет 44 года для получения 100% пенсионных выплат Дания 67 лет Вне зависимости от стажа Норвегия 67 лет Вне зависимости от стажа Финляндия 65 лет, для льготных категорий 60 лет Вне зависимости от стажа Швеция 65 лет, для льготных категорий раньше Вне зависимости от стажа Швейцария 64 года для женщин, 65 лет для мужчин Вне зависимости от стажа Испания 65 лет Если стаж составляет больше 38 лет, можно уйти досрочно

Соединенные штаты Америки

В США отсутствует регламентированный возраст выхода на пенсию. Гражданин Америки вправе перейти на пенсионное обеспечение в любое время, но при этом уровень начислений напрямую зависит от количества проработанных лет. По этой причине американцы трудятся до 60–67 лет. При такой выслуге пенсия граждан позволяет вести комфортный образ жизни, путешествовать и не испытывать нужды.

Пенсионный возраст в азиатских странах

В Японии возраст начала пенсионных выплат для мужчин и женщин — 65 лет. Однако, подавляющая часть японцев не перестают трудиться до 70 лет, отдельные граждане уходят на пенсию в 60 лет, в основном это лица, занятые на вредных и тяжелых работах.

В Китае право на достойную пенсию имеют только люди, проживающие в городах. Сельские жители могут рассчитывать на незначительную дотацию и поддержку родственников. Единый пенсионный возраст для всех китайцев — 60 лет.

В Южной Корее, несмотря на экономическое чудо последних 50 лет, пенсионного возраста как социального правила не существует. Пожилые люди имеют право на минимальные выплаты только в случае отсутствия трудоустроенных родственников. Старики живут на дотации от детей и собственные сбережения. Власти принимают меры по созданию пенсионной системы, но на внедрение законов уйдет много времени.

Заключение

Резюмируя вышеизложенные факты, можно сделать вывод, что возраст выхода на пенсию в Украине и других странах мира определяется на основании таких критериев как:

исторические и культурные традиции;

социальная политика государства;

средняя продолжительность жизни граждан.

Размер выплат напрямую зависит от количества отработанных лет, уровня заработной платы и размера платежей в пенсионный фонд. Неработающие граждане и лица, занятые на неофициальных должностях, будут испытывать сложности с оформлением пенсии в будущем.