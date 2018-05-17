По делу о смертельном ДТП на Сумской пройдет очередное заседание

17 мая 2018 г. 13:07
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В Киевском райсуде сегодня в 14 часов продолжится  заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Сегодня в судебном заседании суд планирует продолжить исследование доказательств, которые собраны в материалах дела и приобщены к ним.

Напоминм, в прошлом судебном заседании, которое состоялось 11 мая, огласили результаты автотехнических экспертиз и подробности следственных экспериментов.

В частности, из выводов судебной автотехнической экспертизы следует, что оба автомобиля  на момент аварии были в надлежащем состоянии.

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