По факту пожара на свалке под Балаклеей открыто уголовное дело

27 августа 2018 г. 10:40
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По факту пожара на свалке возле Балаклеи открыто уголовное производство.

По предварительной версии, причиной возгорания на свалке возле Балаклеи 26 августа стал поджог.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

О поджоге говорят обнаруженные несколько очагов возгорания.

По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, информацию о пожаре на свалке в Балаклее внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества путем поджога).

Проводятся необходимые следственные действия.

Правоохранители устанавливают подозреваемых в совершении преступления.

Как сообщалось ранее, 26 августа в 12:05 за пределами Балаклеи загорелась несанкционированная мусорная свалка. 

На пожаре работали 9 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС из Балаклеи, а также из  Боровского, Змиевского, Изюмского и Шевченковского районов. 

Также с воздуха пожар тушил вертолет ГСЧС Ми-8.

 

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