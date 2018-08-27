По факту пожара на свалке под Балаклеей открыто уголовное дело

По факту пожара на свалке возле Балаклеи открыто уголовное производство.

По предварительной версии, причиной возгорания на свалке возле Балаклеи 26 августа стал поджог.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

О поджоге говорят обнаруженные несколько очагов возгорания.

По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, информацию о пожаре на свалке в Балаклее внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества путем поджога).

Проводятся необходимые следственные действия.

Правоохранители устанавливают подозреваемых в совершении преступления.

Как сообщалось ранее, 26 августа в 12:05 за пределами Балаклеи загорелась несанкционированная мусорная свалка.

На пожаре работали 9 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС из Балаклеи, а также из Боровского, Змиевского, Изюмского и Шевченковского районов.

Также с воздуха пожар тушил вертолет ГСЧС Ми-8.