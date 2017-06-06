Под Балаклеей мужчина подорвался, пытаясь разобрать снаряд

Охотники за цветметом продолжают с риском для жизни добывать ценный металл из найденных снарядов. В воскресенье вечером спасатели получили сообщение о взрыве в частном секторе под Балаклеей – как выяснилось, во дворе своего дома хозяин пилил болгаркой снаряд.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Туда прибыли наши специалисты, совместно с нацполицией осмотрели место происшествия. Были обнаружены осколки. На данный момент определяется данный взрывоопасный предмет - это был или предмет 2 мировой войны или современный взрывоопасный предмет.

У 34-летнего мужчины ампутация голени и пальцев руки, а также рваные раны плеча и второй ноги. Состояние стабильно тяжелое. Правоохранители продолжают работу – во дворе пострадавшего нашли целый склад уже демонтированных снарядов.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Я бы хотел еще раз напомнить всем жителям Харьковской области и Балаклеи, что нужно соблюдать правила безопасности. Не нужно приносить домой и не пытаться их распилить, или что-то сделать, что может привести к взрыву. Это всегда в 100 процентах случаев заканчивается трагически.

Так 17-го апреля в селе Яковенково Балеклейского района из-за возгорания снаряда погиб 4-летний мальчик. Как выяснили правоохранители, 36-летний мужчина в присутствии своего ребенка пытался демонтировать снаряд, в результате чего произошло возгорание. Огонь перекинулся на авто, где сидел ребенок – от тяжелейших ожогов малыш погиб на месте.