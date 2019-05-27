Празднование последнего звонка «с размахом»: неспокойные выходные харьковской молодежи

«Бои без правил» от молодежи. Последний звонок и выпускные в Харькове в этом году отпраздновали с размахом. Традиционные заплывы в фонтанах, много спиртного, а вдобавок - еще и кровавые схватки.

Сразу несколько драк между подростками произошли накануне в парке имени Горького. На 36-летнего мужчину напал несовершеннолетний, в результате этого он получил телесные повреждения. Мужчина обратился в полицию и написал заявление. Впрочем, толпы пьяных, агрессивных выпускников можно было наблюдать по всему городу.

Катя, студентка, 16 лет

Не каждый день выпускной, не каждый день у нас заканчивают 11 класс, поэтому думаю "да". - Вот так гулять на широкую ногу?- Ну, да, а как на свадьбах гуляют, точно также.

Однако взрослые харьковчане выступают категорически против празднования выпускных с драками и алкоголем, особенно, когда речь идет о младших школьниках, которые праздновали даже не выпускной, а последний звонок.

Ольга Венокурова, мама в декретном отпуске

Негативно, конечно, отношусь. Вот мы каждый день гуляем в парке тут с ребенком. И если бы мы увидели данную ситуацию, было бы неприятно. Алкоголь, наверное, влияет на поведение выпускников наших, только этим могу объяснить сложившуюся ситуацию.

Светлана Будаева, пенсионерка

Я не знаю, почему они себя так ведут. Наверное, у нас сейчас такой менталитет.

В полиции отмечают, что в праздничный день была усилена охрана, особенно в центре города. Однако в выходной, когда случилось потасовка в парке, полиция приехала на место уже постфактум, когда драки уже кончилась, а ее участников на месте уже не было. Поскольку заявление не было написано, то дело не открыли. Психологи отмечают, что такое поведение подростков можно объяснить довольно просто.

Борислав Хомуленко, психолог

В процессе обучения, к примеру, в школе. Ученики очень много могут накапливать определенных эмоций, которые они по каким-то причинам не могут выражать: чувство обиды, злости, страха. По факту завершения школы очень часто появляется ощущение отсутствия рамок на какой-то период времени. И все эмоции, которые были подавлены в течение многих-многих лет, могут взрывообразно, резко выходить наружу. И это будет сопровождаться очень часто подобными ситуациями, которые вы могли видеть на данном видео.

Однако специалист добавляет, что агрессия у подростков проявляется не у всех, а только у тех, кого дома угнетают, на кого давят. Дети не могут выплеснуть свою агрессию, а под действием алкоголя и компании у них снимаются внутренние барьеры.