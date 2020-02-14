Предприниматели вышли на защиту рынка "Барабашово"

В четверг ночью на ТЦ "Барабашово" отчаявшиеся предприниматели возвели баррикады, чтобы помешать пробивке дороги через рынок.

Накануне из личных источников им стало известно о команде в мэрии о начале сноса Торгового центра.

Как видно на фото, которые появились в соцсетях, предприниматели установили противотанковые ежи, натянули между ними цепи и начали жечь шины.

"Людей довели до ручки. Начали раздавать предписания на снос части магазинов. При этом их не вручают лично, а просто вешают на магазины. Никто не понимает, это настоящий документ или "филькина грамота". Ходят непонятные люди, запугивают предпринимателей: мол, будем сносить магазины. А у людей там товар, купленный на последние деньги", - рассказал СМИ пресс-секретарь ТЦ Сергей Зайцев, сообщает NewsRoom.

Напомним, что накануне предприниматели заявили, что в очередной раз столкнулись с ложью со стороны Кернеса, который публично обещал до старта пробивки дороги выполнить все необходимые процедуры, а также построить павильоны для предпринимателей, куда они могли бы переместиться на время строительства.

Однако сделано этого не было.

Помимо невыполнений обещаний они обвинили Кернеса в использовании ситуации с дорогой в личной войне против народного депутата Фельдмана, который не так давно сообщил о своем намерении баллотироваться в мэры города.