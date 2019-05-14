Противостояние продолжается: к палатке волонтеров на площади Свободы коммунальщики подогнали технику

14 мая 2019 г. 11:36
Автор: Наталья Белокудря
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Сегодня утром к волонтерской палатке «Все для победы» на площади Свободы коммунальные службы подогнали несколько автомобилей специальной техники.

Активисты рассказывают, что предложили коммунальщикам отложить этот ремонт хотя бы на две недели, но они не отреагировали.

При этом, находясь на месте, сотрудники КП ничего не делают, так как им не дали начать работы волонтеры и активисты, дежурящие возле палатки.

По информации заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрея Руденко, коммунальщики здесь будут делать плановый ремонт канализации, который был утвержден ранее.

 

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