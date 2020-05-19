Саржин яр в пандемию. Как харьковчане отвлекаются от коронавирусного карантина?

С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, наш дружочек! С днем рождения тебя!

Этот пушистый красавец по имени Патрик - радостно подпевает своей хозяйке. Потому как ему сегодня, рассказывает Наталья, исполнилось 4 года. Свой день рождения, китайская подделка "таксы", так ласково называет породу своего четвероногого друга Наталья, - отмечают в Саржином яру. Ведь даже в карантин женщина здесь проводит каждое утро. Занимаясь спортом и наслаждаясь тишиной и природой.

Наталья Водяницкая, частный предприниматель

Хотелось бы, чтобы открылись все заведения, из-за того, что это бизнес, который страдает, это страдают рабочие места и так далее. Такой потребности, что мне чего-то конкретно не хватает в виде сферы услуг, - всё найдено. Нет такого дефицита, что я жду какие-то конкретно открытия, просто хотелось бы, чтобы, соблюдая меры безопасности, открылся весь бизнес и начал работать.

С утра Саржин яр начинает наполняться людьми. В основном здесь можно встретить спортсменов на пробежке, мамочек с колясками и горожан со своими домашними любимцами. Людей в масках очень мало.

Марина, харьковчанка

Вот, я иду одна - я иду без маски, рядом со мной нет никого в окружении, а если, конечно, я захожу в какие-то общественные места - конечно, я надеваю маску. Транспорт переполнен, ездит полный, но не все ездят в масках. Люди уже устали, конечно, на карантине, потому что у всех есть дети, у всех есть работа, финансовая какая-то трудность, и, конечно, все ждут открытия метрополитена.

Карантинный режим уже утомил горожан, уверяет Сергей, его, как и большинство харьковчан больше всего беспокоит проблема с транспортом и режим самоизоляции.

Сергей, пенсионер

Лежу на диване и толстею, вот это мне не нравится, что за два месяца я набрал 4 килограмма. Карантин - он нужен, ну люди мрут, так что я поддерживаю режим карантина, всё в порядке.

На Харьковщине же за последние сутки лабораторно подтверждено 26 новых случаев заболевания COVID-19 - у жителей Харькова, Чугуевского, Золочевского, Зачепиловского и Лозовского районов. Из 815 больных - госпитализированы 256 людей и 186 пациентов победили коронавирус.