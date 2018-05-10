Символ связи поколений и напоминание о высокой цене, заплаченной за мир. В Харькове появилась "Аллея памяти"

Чтение памяти харьковчан, которые защищали землю от фашизма больше 70 лет назад. В Фельдман Экопарк прошла акция "Аллея памяти" - сотни деревьев украсили мемориальными лентами с именами воинов-освободителей.

Андрей Стронов, первый зам. директора мультикомплекса Фельдман Экопарк:

Это продолжение акции Фонда Александра Фельдмана «Пам'ять и благодарность». Идея, скажем так, связь поколений и напомнить о цене, которая была заплачена за свободу и мир в нашей стране.

По словам народного депутата и основателя мультикомплекса Фельдман Экопарк Александра Фельдмана, одна из задач нынешнего поколения обеспечить комфортную жизнь людям, которые пережили ужас Второй мировой войны.

Александр Фельдман, основатель мультикомплекса Фельдман Экопарк:

Вся наша сегодняшняя жизнь должна быть посвящена вам, должно все работать для вас! Приезжайте сюда, вас здесь всегда ждут.

Для ветеранов и детей войны подготовили специальную программу с полевою кашей и любимыми песнями. Всех гостей развлекали театрализованными представлениями и цирковыми шоу известные харьковские коллективы. Артисты театра детей и животных показали спектакль "Память сердца", а в Конном комплексе - зрелищное выступление с животными.