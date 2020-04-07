"Ситуация - критическая" В Харькове военные сдали кровь из-за дефицита доноров

Измерили температуру, определили группу крови и измерили давление.

Марина прошла множество ротаций и службу на Востоке страны. Однако, опыт донорства для нее это - впервые. Уверена, ее кровь будет кому-то полезной.

Марина Василенко, старший солдат Харьковского областного военного комиссариата

Потому что надо приносит в эту жизнь только лучше. Я думаю, если ты будешь помогать, то когда-то и тебе в сложном ситуации тоже помогут

В условиях карантина запасы крови снизились до критических показателей, говорят в Харьковском областном центре службы крови. Если раньше в день получали 200 и более доз, сейчас это количество уменьшилось до пятидесяти.

Юрий Верховенко, заведующий отделом отбора доноров

Якщо далі ми не будемо поповняти ці запаси, то виникне ситуація, коли лікувальні заклади не будуть забезпечені необхідною кількістю компонентів крові. Життя продовжується: йдуть пологи, оперативні пригоди, нажаль, транспортні пригоди. Еритроцити і тромбоцити замінити нічим. І вони мають обмежений термін використання. Тому ці запаси потрібно поповнювати

Несмотря на опасную ситуацию, руководство обратилось к различным организациям и структурам с просьбой стать донорами. Все для того, чтоб тот, кто в ней нуждается, мог получить необходимое лечение.

Александр Калий о том, что из-за эпидемии коронавируса люди боятся сдавать кровь из-за страха и проблем с транспортом, узнал из соцсетей. Сразу подошел к военному комиссару с предложением присоединиться к пополнению банка крови.

Александр Калий, старший инспектор рекрутинга

По-перше, можна заразитися коронавірусом в тролейбусі, трамваї. Тут дотримуються всіх вимог санепідеміологи. Тут все стерильно, все добре. Я сам як медпрацівник, сам цього не. Я знаю, що ця кров вона може врятувати чиєсь життя. Це обов’язок кожної люди? яка може це зробити

Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковской области

Ми – українці. Ми знаходимось в важкій ситуації. Йдуть бойові дії на Сході України. Ми боремося за незалежність і територіальну цілісність України. В такий тяжкий час, враховуючи, що введений карантин, я вважаю що всі мають допомагати, хто чим може

Из областного военного комиссариата сдали кровь сегодня 15 офицеров и работников военкоматов. Завтра к ним присоединятся еще около полусотни человек.