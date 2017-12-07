Смертельная авария на Сумской:в полиции хотят привлечь к отвественности еще одного водителя

07 декабря 2017 г. 13:29
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К административной ответственности водителя автомобиля Opel Vivaro, который ехал рядом с автомобилем Volkswagen Tuareg.

Об этом сообщил начальник отдела СУ ГУ НП Украины в Харьковской области Александр Умников.

"Направлены материалы в Управление патрульной полиции города Харькова для решения вопроса о привлечении к административной ответственности водителя автомобиля Opel Vivaro, который начал движение рядом с автомобилем Volkswagen Tuareg на желтый сигнал светофора" - заявил Умников.

Напомним,  ранее сообщилось, что  в организме Алены Зайцевой обнаружили кодеиносодеж\ржащие вещества.

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