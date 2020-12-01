Смертельное ДТП на окружной, в котором погиб 21-летний парень: дело передали в суд

Следователи направили в суд обвинительный акт по факту ДТП на окружной дороге, которое произошло 17 августа этого года, где водитель автомобиля «Volkswagen Passat» на большой скорости сбил насмерть молодого парня и скрылся с места ДТП и в тот же день был задержан полицией.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Следователи установили, что автомобиль «Volkswagen Passat» ехал по окружной дороге со стороны проспекта Московского в направлении улицы Александра Зубарева со скоростью примерно 120 км/ч.

При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу 18-летний водитель машины не сбавил скорость и сбил пешехода, который переходил проезжую часть.

В результате наезда 21-летний мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и погиб.

18 августа следователи объявили водителю о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

19 августа следственный судья Киевского районного суда рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без применения залога.

Обвинительный акт вместе с материалами уголовного судопроизводства направлен на рассмотрение в суд 30 ноября.