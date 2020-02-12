Снег второй день: в Харькове продолжают чистить улицы и дороги

142 единицы спецтехники сегодня, 12 февраля, убирают снег на улицах и магистралях Харькова. Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в работах было задействовано 67 снегоуборочных машин. За прошедшие сутки на дороги высыпали 634 т соли и 609 куб. м песчано-солевой смеси.

По информации Департамента коммунального хозяйства, парки и скверы, а также центральную часть города, в том числе сад Шевченко, от снега очищают 36 единиц спецтехники. В уборке задействовано 13 спецавтомобилей «Авант» со щетками, 11 тракторов, 3 машины «Бухер». Еще 9 спецмашин вывозят снег: 2 погрузчика, 3 автомобиля «Фотон», 3 трактора и спецавтомобиль «JCB».

В Департаменте жилищного хозяйства сообщили, что по состоянию на 9:00 на придомовых территориях снег убирают 1667 дворников, к работам привлечено 68 единиц техники и 65 средств малой механизации.